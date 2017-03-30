أعلن وزير الداخلية الداغستانى عبد الرشيد محمدوف منع حوالى 40 شخصا من سكان داغستان من السفر إلى سوريا بهدف الانضمام إلى المنظمات الإرهابية خلال السنة الماضي.

واصدر محمدوف – حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس ” أعاق رجال التأمين فى الجمهورية سفر 40 داغستانيا إلى سوريا خلال السنة الماضي”، مشيرا إلى أنه قبل عدة أيام تمكنت السلطات من اعتاصدر خلية نائمة ضمت 6 أشخاص وذلك فى مدن كاسبيسك ودربند وخاسافيورت الداغستانية.

وأضاف أن أكثر من 1200 داغستانى يقاتلون فى صفوف منظمات إرهابية مختلفة خارج روسيا.

وأشار إلى أنه تم فى السنة الماضى تنفيذ أكثر من 30 عملية لمكافحة الإرهاب والقضاء على 4 عصابات إرهابية وقتل 17 شخصا من رؤوس هذه الجماعات.

وشدد الوزير على أن قوات التأمين والواجبة تمكنت من تطهير المناطق الجنوبية فى داغستان من المسلحين والمتعاونين معهم ومصادرة كميات كبيرة من السلاح.

المصدر : مصر ناين