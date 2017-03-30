ذكر “يوسف.ص”، المدرب بالأكاديمية المتورطة فى واقعة غرق استاد القاهرة، أنه تلقى اتصال هاتفى من رئيس الأكاديمية، السبت قبل الماضى، وطلب منه التوجه إلى قسم واجبة قصر النيل، للشهادة فى قضية الشاب الغريق فى حمام سباحة الاستاد، لافتا إلى أنه أسرع ظنا منه أنه يمر بأزمة أو حادثة مهمة، لكنه فوجئ بالحادث.

وأكد المدرب، خلال تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، أنه فوجئ بالتحفظ عليه واتهامه بالقتل الخطأ، علي الرغم ان ليلة الحادث خلال مران قفزة الثقة كان متواجد اكثر من 14 مدرب بجانب مدير الأكاديمية، وانه كان متواجد في الفترة من 8 صباحا وحتي العاشرة ونصف، وبعد إنهاء فترة عمله ترك مكان الواقعة.

وكانت عايدة السيد، دفاع المدرب المتهم، قد طالبت باستجواب المدربين الذين كانوا متواجدين وقت الحادث، واستدعاء الطلاب المتدربين لسماع أقوالهم.

يذكر أن يوم السبت قبل الماضي عثر أفراد التأمين باستاد القاهرة الدولي على جثة شاب بحمام سباحة، وتبين أنه طالب في إحدي الأكاديميات المسئولة عن تأهيل الشباب للكليات العسكرية، وأنه تعرض للغرق خلال تدريبه على مران قفزة الثقة، ولم يتم اكتشاف الأمر باليوم الثاني من الواقعة.

المصدر : مصر ناين