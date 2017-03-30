شن حى الضواحى بمحافظة بورسعيد برئاسة السعيد رخا، اليوم الخميس، حملة لتنفيذ قرار هدم وازالة سياج حديدى قام أحد المواطنين بوضعه على الشرفة الخاصة به بالعمارة رقم 100 بمنطقة الصفا الواقعة فى نطاق الحى وذلك بعد انتهاء المده الممنوحه له وتضرر سكان الطابق العلوى منه.

وأشار رئيس الضواحى فى تصريحات صحفية إلى أن تنفيذ الهدم تم صباح اليوم بالمعدات الشوفة للحى بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطن بإزالة المخألفة طواعية لخروجه عن خط التنظيم وتضرر سكان الطابق العلوى من السقفية الموضوعة اعلى الشرفة ولما لم يمتثل لتنفيذ القرار فى الموعد المحدد تمت عملية هدم السياج الحديدى والتنبيه على المواطن بعدم ارتكاب المخألفة مرة آخرى.

وأضاف رئيس الحى أن أى مخألفات للخروج عن خط التنظيم سيتم التسنةل معها وفق القانون الذى يمنع اضافة أى بناء أو امتداد خارجه وهو الخط المعتمد الذى يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة السنةة مشيرا بان الحى بصدد القيام بحملة لإزالة كافة هذه المخألفات بعد التنبيه على أصحابها بالإزالة هذه المخألفات طواعية قبل ازالتها بالقوة الجبرية.

المصدر : مصر ناين