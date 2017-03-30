اصدر قائد القيادة الفى منتصف ى الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، إن إيران هى أحد أكبر الأخطار على الولايات المتحدة مشيرا إلى أن على واشنطن النظر فى فرص مواجهتها عسكريا أو بأساليب أخرى، حسبما ذكرته شبكة سكاى نيوزعربية .

يذكر أن ، اصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى” أن البرنامج الصاروخى لبلاده يعمل لأغراض دفاعية وردعية تماما”، وذلك ردا على التصريحات الأخيرة لنائب الرئيس الأمريكى مايك بنس فى هذا الشأن.

ووصف قاسمى، وفقا لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية، تصريحات بنس التى أدلى بها فى سياق التخويف من إيران”إيرانوفوبيا” بأنها مكررة ومزيفة وتأتى استمرارا لسياسات النظام الأمريكية العدائية وأحادية الجانب ضد الشعب والنظام فى إيران على حد قوله.

وأضاف” أن البرنامج النووى الإيرانى شفاف تماما، وتؤكد جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية الأنشطة النووية الايرانية، وعدم إمكانية التشكيك بها”.

وشوف” أن الدعم الأمريكى اللا محدود للأنشطة النووية العسكرية لالكيان الصهيونى والذى أدى إلى إنتاج مئات الرؤوس النووية يعد مؤشرا للدعم الشامل من جانب واشنطن لالكيان الصهيونى “.

وحول البرنامج الصاروخى الإيرانى، اصدر قاسمى” أن الأنشطة الدفاعية المشروعة لإيران تمضى إلى الأمام قدما وفق خطة منتظمة وإن هذا البرنامج دفاعى ورادع تماما وليس ضد أى بلد آخر ويهدف إلى تقوية البنية الدفاعية لإيران”.

المصدر : مصر ناين