نشر لاعب منتخب مصر أحمد المحمدى المحترف بنادى هال سيتى الإنجليزى صورة تجمعه بزميله فى المنتخب عصام الحضرى، ضمن المعسكر المقام حاليا استعدادا لمبارة تونس بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

يذكر أن الجهاز الفنى للمنتخب استقر على أن تكون ودية توجو هى الأخيرة قبل مباراة تونس المقرر لها فى الفترة من 5 إلى 13 يونيو المقبل، لضيق الوقت وصعوبة المطالبة بفترة توقف جديدة فى الدورى قبل مباراة تونس لرغبة اتحاد الكرة فى إنهاء بطولة الدورى قبل انطلاق البطولة العربية التى تستضيفها مصر وتبدأ 21 يوليو.



المحمدى

المصدر : مصر ناين