قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس المتهم “كرم. ذ.خ” سنةل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل المجنى عليه “جرجس.أ.ش” بعد أن دهسه بالسيارة ل وجود خلافات أسرية بينهما بدائرة مركز سوهاج.

تعود الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بمصرع المجنى عليه بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة المتهم، حيث توجد خلافات أسرية بين الطرفين وقرر خلالها المتهم الانتقام من المجنى عليه، وفى يوم الحادث انتظره وفى أحد الأماكن الخالية من المارة دهسه بالسيارة الى أن فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المصدر : مصر ناين