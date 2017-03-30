لا تزال تجهيزات حفل “أضواء المدينة” مستمرة رغم اعتذار النجمين أنغام ووائل جسار، حيث يعمل المنظم وليد منصور وفريق عمله شبه وليد الحريرى للإضاءة والشاشات وتامر فوزى للمسرح على الانتهاء من التجهيزات لحين حل الأزمة المالية بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأنغام ووائل جسار.

وعلم “اليوم السابع” أن السبب وراء اعتذار أنغام ووائل جسار عن حفل “أضواء المدينة” فى “شرم الشيخ” يعود إلى مبلغ 800 ألف جنيه وهى مستحقات متبقية للنجمين.

واشترطت أنغام الحصول على مستحقاتها قبل تحركها من القاهرة، وهو نفس الحال بالنسبة للفنان اللبنانى وائل جسار، لكن ضخامة المبلغ كانت سبب فى تأجيل دفع تلك المستحقات.

وحفل ليالى “أضواء المدينة” بالكامل مخصص لدعم صندوق “تحيا مصر”، بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإشراف من أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، ويشرف على تنظيمه المنظم والمنتج وليد منصور.



احدى بوابات الحفل



اضاءه الحفل



تجهيزات الحفل



تجهيزات الحفل مستمرة



مسرح الحفل

المصدر : مصر ناين