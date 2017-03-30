يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة خلال الساعات المقبلة مع محمد شيحة وكيل أعمال سنةر سنةر حارس مرمى الإنتاج الحربى، لحسم صفقة انضمام الحارس للقلعة البيضاء، بعدما طلب مرتضى منصور التعاقد مع الحارس في فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة.

ويحق للاعب التوقيع لأي نادي منذ يناير الماضي، لأن الموسم الحالى هو الموسم الأخير له في تعاقده مع الانتاج ولم يتم التجديد.

فيما ينتظر مسئولو أندية المصري والمقاولون العرب وبتروجت، مصير انتاصدر الحارس للزمالك، حيث طلب شيحة من الاندية التى ترغب في ضم اللاعب الانتظار لحين وضوح الرؤية بالنسبة لانضمام سنةر للزمالك، وفقا لرغبة الحارس نفسه الذي أكد لوكيله ان الزمالك هو الخيار الاول له.

المصدر : مصر ناين