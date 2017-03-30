أكدتالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومشوفة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات ولردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين .

وأسفرت الحملات التي نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع الادارات التموينية بالنوبارية وكفر الدوار عن ضبط صاحب مصنع تعبئة وتصنيع مبيدات زراعية وبحوزته 14439 عبوة مبيدات تزن حوالي 46 طنا و547 كيلو من المبيدات والأسمدة والمخصبات غير المسجلة بوزارة الزراعة المصرية وغير مصرح بتداولها بالأسواق المصرية بالإضافة إلى مواد خام ليس عليها علامات وبيانات تدل على مصدرها أو صلاحيتها.

كما تم تحرير محضر رقم 7152 جنح كفر الدوار ضد مدير مسئول عن ثلاجة حفظ مواد غذائية، حيث تم ضبط طن قمر الدين و700 كيلو زبيب مستورد بدون فواتير وعدم وجود سجل صناعي معتمد بالثلاجة.

المصدر : مصر ناين