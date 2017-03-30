عثر سكان على جثة مزارع إندونيسى داخل ثعبان ضخم طوله سبعة أمتار بعد أن التهمه.

وبحسب فيديو التقطه أحد سكان بلدة ماموجو الواقعة بجزيرة سولاويسى فى شرق البلاد قام مسؤولو البلدة بقام بفتح بطن الثعبان المنتفخ لتظهر قدما المزارع الذى أبلغ عن اختفائه فى وقت سابق.

واصدر أحد سكان المنطقة لرويترز إن عائلة وجيران الضحية البالغ من العمر 26 سنةا ويدعى أكبر بدأوا الكشف عنه بعد تغيبه لأكثر من 24 ساعة.

واصدر أسدين رودى فاتير (43 سنةا) “رأينا ثعبانا ضخما لا يستطيع التحرك ل انتفاخ بطنه بصورة غير عادية”. وأضاف أن “السكان والمسؤولين قرروا قتل الثعبان وصدمنا بعد العثور على جثة إنسان داخله.”

وتعرف أقارب الضحية عليه.

وأظهر فاتير أنه رغم أن وجود الثعابين الكبرى وغيرها من الحيوانات أمر معتاد فى هذا البعض من سولاويسى إلا أن الهجوم على الأشخاص أمر نادر.

المصدر : مصر ناين