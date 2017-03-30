رصد مستخدمو فيس بوك إضافة جديدة إلى الموقع، إذ ظهر رمز “صاروخ فضائى” فى التطبيق لبعض المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، بين علامتى newsfeed والفيديو، إذ يعد هذا الرمز الغامض أحد تجارب فيس بوك لتقديم موجز أخبار بديل للمستخدمين، يسلط الضوء على المشاركات والماصدر ات والصور ومقاطع الفيديو من المصادر التى لا يشوفونها.



الأيقونة الجديدة

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية بدأت التقارير عن ظهور أيقونة جديدة على موقع فيس بوك تتداول عبر موقع تويتر أمس الأربعاء، لكن لأعداد قليل من المستخدمين حول العالم.

وأكد متحدث باسم فيس بوك الاختبار العالمى لهذه الميزة فى بيان لـ DailyMail.com، قائلا “نحن نختبر ميزة متكاملة لعرض أواجبة الفيديو، والصور، والأخبار، مع إعطاء كل شخص القدرة على تطويعها على أساس المحتوى الذى قد يكون مثيرا للاهتمام بالنسبة له، فلقد سمعنا من الناس أنهم يريدون طريقة سهلة لاستكشاف محتوى جديد لم يتفاعلوا معه من قبل”.



رمز الصاروخ الفضائى

وتعد هذه الأيقونة الجديدة وسيلة لنقل المستخدمين إلى خلاصة أخبار بديلة تعرض المحتوى من الصفحات ومنافذ وسائط الإعلام التى لا يشوفوها.

المصدر : مصر ناين