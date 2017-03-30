أعلن خالد الطويل مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنادى الصيد فى اليوم الأول من التسجيل، حيث لم يكتم النصاب بعد تسجيل 571 عضوا بالكشوف، من إجمالى أعداد الأعضاء المسددين للاشتراكات عن السنة المالى 2016 وأعدادهم 92863 ألف عضوا.

وتأجل انعقاد الجمعية العمومية لليوم الثانى بكره الجمعة بتسجيل جديد فى الكشوف وإجراءات جديدة، حيث يكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى اليوم الثاني بحضور الأغلبية المطلقة بإجمالى 1000 عضو +1 أو 20% من إجمالى أعداد الأعضاء المسددين للاشتراكات.

وتبدأ اجراءات التسجيل بكره الجمعة من الساعة العاشرة صباحا وحتي الخامسة مساء ، وفي حالة اكتماع النصاب القانوني للجمعية تبدأ عملية مناقشة جدول الأعمال.



أعضاء نادى الصيد



أعضاء نادى الصيد



التسجيل فى عمومية نادى الصيد



تسجيل الحضور فى عمومية الصيد



عمومية نادى الصيد



نادى الصيد

المصدر : مصر ناين