أكد محمد طارق، شقيق أحمد ضحية واقعة قطع اليد فى الشرابية لاتهامه بسرقة موبايل، أن من قام بقطع يد شقيقه منع عنه الإسعاف ومساعدة الجيران، وتوعد من يعترض بنفس الجزاء.

وروى محمد لـ”اليوم السابع” تفاصيل الواقعة قائلًا : “أنا عارف هم عملوا كده عشان يكسرونا فى المنطقة، ويرجعوا هيبتهم ل خناقة قديمة بيننا، بس عمرى ما تخيلت أنهم يعملوا كده، وشوف أن المتهم وشهرته “الهوك”، سبق وأن نشبت مشاجرة بينهما ل خلاف مادى على لعب كرة القدم، حرر على إثرها المتهم محضر يتهمه بسرقة هاتفه المحمول، وعندما تم ضبطه أمرت النيابة السنةة بإخلاء سبيله دون أى ضمان بعد أن تأكدت من عدم ارتكابه للواقعة، وأن الشكوى كيدية.

وأكد شقيق المجنى عليه أن المتهم لم يشف غليله برغم أنه تسبب فى حبسى لمدة أيام، وعندما خرجت من القسم استشاط غضبًا وافتعل مشاجرة مع شقيقى للانتقام منى واستطرد قائلًا :” يا ريتنى كنت أنا الذى قطعت يده بدلا من شقيقى، لم أتوقع أن يحدث هذا فى يوم من الأيام“.

وأشار إلى أنه ليلة وقوع الحادثة كانت الساعة تقارب الثالثة والنصف، عقب صلاة العصر، حيث تمكن المتهم برفقة آخرين إلى استدراج شقيقه وزعم أنه سرق هاتفه، ولابد من عقابه، وبالفعل اتفق المتهمين بتنفيذ حد الله على السارق بقطع يده.

وبدورها، اصدر ت والدة المجنى عليه : “لو الناس دى متعقابتش صح كل واحد هيعمل جريمة هيقول بنفذ حكم الدين”، لافتة إلى أن جبروت المتهمين وصل بهم إلى حد أنهم توعدوا لكل من يحاول إسعاف أبنى ونقله إلى المستشفى، وكان مصير ابن خالته الضرب بعد أن قرر انقاذه” .

وكشفت والدة الشاب أن المتهمين استقطبوا نجلها بزعم التصالح بين العائلتين ولم تمر سوى 5 دقائق، وسمعت صراخه وعندما هرولت إليه وجدته غارقًا فى دمه ويده ملقاه على الأرض، مشيرة إلى أنهم لم يكتفوا بحبس شقيقه بل أصابوه بعاهة مستديمة وإعاقة طيلة حياته وهو مازال شابًا فى بداية عمره.

وأظهر ت أحدى شهود العيان وتدعى “أم ميشو”، أن المتهم ” الهوك” وراء الجريمة بمعاونة أشقائه ووالده، لافتة إلى أنهم عقب الجريمة أخذوا يهللون فى الشارع بكل فخر عن ما بدر منهم إزاء المجنى عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين بقطع كف يد شاب الشرابية بالقاهرة ل سرقة هاتف محمول، موضحة “نشبت مشاجرة بين “أحمد . ط . م “وشهرته “البيه” مسجل شقى خطر “نشل” وسبق اتهامه فى 20 قضية أخرهم “حيازة سلاح أبيض”..”شقيق المتهم” مصاب بجرح قطعى بأوتار وأورده كف اليد اليسرى”، و” ح. ط. د “.. ” خال المتهم”، و” إبراهيم .م .” ” أحد أقارب المتهم”.. مصاب بجرح سطحى بالبطن كطرف أول، و”سيد . أ. ق ، وشهرته ” الهوك ” مصاب بجرح قطعى بأوتار اليد اليمنى، و” ع . س . ص ” مصاب بجرح قطعى فى الجبهة، كدمة بالعين اليسرى ” “طرف ثانى“.

وأكدت الداخلية أن المشاجرة وقعت ل قيام ” قاسم . ح. ق . ” طرف ثان ” بإبلاغ قسم واجبة الشرابية بسرقة هاتفه المحمول واتهامه لـ” محمد . ط. م ” طرف أول ، ما أدى إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين باستخدام الأسلحة البيضاء نتج عنها الإصابات المنوه عنها.

وتم ضبط جميع أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وإجرءا جراحه الان ة للأول بكف اليد اليسرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة السنةة لمباشرة التحقيقات .





المصدر : مصر ناين