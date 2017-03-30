انطلقت اليوم الخميس الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك فى الاجتماع الأول ليبدأ الأعضاء التسجيل فى كشوف الحضور من التاسعة صباحا والى أن الثانية ظهراً .



أعضاء الزمالك يسجلون فى كشوف الجمعية العمومية

ويكون الاجتماع الأول للجمعية العمومية للزمالك صحيحا حال حضور الأغلبية المطلقة وهى عبارة عن 50% من الأعضاء + 1 وحال اكتمال النصاب القانونى تبدأ مناقشة جدول الأعمال فى الثانية ظهرًا أما حال عدم اكتمال النصاب القانونى يعقد اجتماع ثانى غدًا الجمعة إجراءات جديدة وتوقيع جديد فى كشوف التسجيل للأعضاء ويكون الاجتماع صحيح بحضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل.



الاجتماع الأول لعمومية الزمالك

ويكشف “اليوم السابع” فى التقرير التالى السيناريو المنتظر حدوثه فى عمومية الزمالك :-

الاجتماع الأول لم يكتمل

لم يكتمل الاجتماع الأول لعمومية نادى الزمالك بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم الجمعية أن أعداد أعضاء القلعة البيضاء الذين سجلوا فى كشوف الجمعية العمومية بلغ 1572 عضو بينما أعداد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بلغ 79 ألف و 15 عضو .



اقبال ضعيف على عمومية الزمالك

أعداد مكثفة فى الاجتماع الثانى

من المنتظر أن يشهد الاجتماع الثانى للجمعية العمومية المقرر لها بكره الجمعة حضور مكثف من الأعضاء حيث سيتراوح أعداد الأعضاء الذين سيتواجدون فى الجمعية العمومية ما بين 6 إلى 8 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانونى و تبدأ إجراءات الجمعية العمومية بشكل رسمى .



عمومية نادي الزمالك

التراجع عن الانسحاب القرار الأهم

وتشهد عمومية الزمالك بكره اسدال الستار على أزمة انسحاب فريق الكرة من بطولة الدورى الممتاز، حيث سيتم الاعلان عن الاستمرار بشكل رسمى فى البطولة حفاظا على التأمين القومى، وبعد الحصول على تأكيدات منالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة و هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بعدم تكرار الأخطاء التحكيمية خلال الفترة القادمة بعد خطأ جهاد جريشة فى مباراة الفريق أمام المقاصة .



اللجان تستعد لاستقبال أعضاء الزمالك

الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة

كما ستوافق عمومية الزمالك على المقترحات المقدمة من جانب مجلس إدارة النادى وأبرزها التصويت بنعم على الميزانية واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وخطة العمل للسنة الجديد، وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .



عمومية الزمالك تستعد للتصويت على الميزانية

والموافقة على زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، والموفقة على مقترح التصديق لمجلس الإدارة على تحرير عقود تزيد مدتها على مدة المجلس الحالي، والموافقة على مشاركة النادي في المسابقات الخاصة بالمحترفين.

المصدر : مصر ناين