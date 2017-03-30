قضت قوات الجيش الجزائرى على إرهابى يدعى “عقبة” إثر تطويق واقتحام لمخبأ الإرهابى قرب بلدية “قوراية” الشوفة لولاية “تيبازة” الواقعة غرب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية – فى بيان اليوم الخميس، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستفادة الشبه ى للمعلومات تمكنت قوات للجيش الوطنى الشعبى الشوفة لولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على الإرهابى الخطير المدعو “عقبة” الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1998 وذلك إثر تطويق واقتحام لمخبأ الإرهابى قرب بلدية قوراية.

وأضاف البيان أن هذه العملية المتواصلة مكنت من استرجاع مسدس رشاش من صنف كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ومنظار ميدان وأربعة هواتف ناصدر ة.

المصدر : مصر ناين