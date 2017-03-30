اصدر سامى النقبى المستشار الاقتصادى لسفارة الإمارات بالقاهرة، أن اليوم الخميس يشهد تشغيل مصنع تمور سيوة بعد 10 سنوات من التوقف، لينتج 10 آلاف طن فى الموسم، ويستفيد من تمور الواحة، مؤكداً أن سفارة الإمارات، لن تألوا جهدا فى تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال المؤتمرالصحفى المنعقد حاليا، لتوقيع عقود 5 مشروعات استثمارية جديدة فى واحة سيوة، بتكلفة ملياري جنيه، بحضور محافظ مطروح، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور يحيى راشد وزير السياحة، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعى لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية أمين سنة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

ووجه ” النقبى ” الشكر، للواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، ومنظمة الفاو، متمنيا أن يكون مصنع سيوة للتمور، لبنة جديدة فى تقوية العلاقات بين دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

المصدر : مصر ناين