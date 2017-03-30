استقر الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى على ضم محمد جريندو مهاجم فريق اف سي مصر، عقب تألقه في مباراة فريقه أمس أمام الواجبة، وانتهت بفوز اف سي مصر بهدفين نظيفين أحرز جريندو الهدف الأول في دوري القسم الثاني.

كان هانى رمزى قد ضم جريندو في أول معسكر لمنتخب المحليين، الا انه استبعده في المعسكر الماضي لأسباب فنية، قبل ان يستقر علي اعادته مرة اخري للمنتخب في المعسكر المقبل المقرر له ابريل القادم والذي سيضم لاعبو القسم الثاني ودوري الشباب مواليد 97.

ومن المقرر عقد اجتماعا الأحد المقبل بين الجهاز الفنى لمنتخب المحليين مع سنةر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة في مدينة الاسكندرية، لمناقشة امكانية تحديد مواعيد لمعسكرات المنتخب خلال الفترة المقبلة، في اطار استعدادات المنتخب لمباراتي المغرب في اغسطس المقبل، في تصفيات كأس الأمم الافريقية للمحليين المقرر اقامتها في كينيا 2018.

المصدر : مصر ناين