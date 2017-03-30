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سقوط متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش واقراص مخدرة فى الإسماعيلية

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سقوط متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش واقراص مخدرة فى الإسماعيلية

تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الاقسام  والمراكز من القبض على 7 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش و الاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة امنية بالاسماعيلية.

وكان  اللواء عصام سعد مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات مفادها قيام المتهم ” محمد. ا. ج .م” جمعه ” 29 سنة سنةل مقيم دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى 5 قضايا بتهم ” مخدرات   سرقة بالاكراه ” ، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية المقضى فيها بالحبس شهرين ” كسر مراقبة “بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش المخدر تم إعداد مأمورية أسفرت إحداها عن ضبطه ، حال استقلاله سياره ملاكى الاسماعيلية ماركة سوزوكى وبحوزته 21قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى ( 200 جرام ) ، مبلغ مالى 550 جنيه ، هاتف محمول .

وتوافرت معلومات مفادها قيام المتهم” ابراهيم س ع “29 سنة سنةل مقيم   دائرة مركز فايد بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة  مخدر نبات البانجو ــ تم إعداد مأمورية أسفرت إحداها عن ضبطه  وبحوزته 11 لفافة متفى منتصف ة الحجم من مخدر نبات البانجو تزن حوالى ” 1.500 كيلو جرام ” ، مبلغ مالى 30جنيه ، هاتف محمول  .

ووردت معلومات مفادها قيام كلاً من المتهم” غريب ف م ” 32 سنةسنةل مقيم دائرة مركز ابوصويروالمتهم ” ابراهيم .ع .ا ” 46 سنةسنةل مقيم دائرة مركز ابوصوير بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة الاقراص المخدرة  تم إعداد مأمورية اسفرت احدها عن ضبطهما وبحوزتهما 180 قرص مخدر تامول ، مبلغ مالى 190 جنيه ، أعداد 2 هاتف محمول .

 وتم ضبط المتهم ” رضا .ف .ع “41 سنة سنةل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من مخدر نبات البانجو تزن حوالى ” 1 كيلو جرام ” والمتهم” إزريعى. د .ع ” 34 سنةسنةل مقيم شمال سيناء  وبحوزته 54 قرص مخدر، مبلغ مالى 900 جنيه ، هاتف محمول ، المتهم”السيد. ا .ع “52 سنة نقاش مقيم دائرة قسم أول وبحوزته 8 قطع من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى (40 جرام  ) ، هاتف محمول ، مبلغ مالي  1000 جنيه .

بمناقشتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار ، المبالغ المالية من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة   الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد المخدرة ، والسيارة لتسهيل نقل وترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

المصدر : مصر ناين

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