حالة من الصدمة والهلع والفزع تسيطر على أسرة أسماء نادى الطالبة بالثانوية السنةة التى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس بمحافظة الفيوم متأثرة بإصابتها بحالة تسمم غذائى إثر تناولها وجبة من اللبن الفاسد أودت بحياتها.

تقول هالة شقيقة الفتاة المتوفية فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” إنها متزوجة فى عزبة حمزاوى المجاورة لقرية الحامولى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم التى يقيم بها الدتها وبعد ظهر أمس تلقت اتصالا هاتفيا من والدتها تخبرها فيه أن والدها وشقيقتها أصيبا بالتسمم لأنهما تناولا وجبة من اللبن الفاسد وعندما وصلت اليهم كانت الفاجعة أن شقيقتها أسماء توفيت متأثرة بإصابتها وأن سبب إصابتها انها عندما استيقظت صباح امس وجدت إناء من اللبن موضوعا على طاولة الطسنة بالمطبخ وكانت والدتها نسيت وضعه فى الثلاجة فقامت بسكب كوبين منه لها ولوالدها وشربا منه وأصيبا بعدها بالتسمم.

ولفتت هالة أن شقيقتها أسماء تعيش مع والدها ووالدتها بمنزلهما إلتحقت بدبلوم التمريض عقب حصولها على الشهادة الإعدادية ولكن نظرا لطموحها فى الالتحاق بإحدى الكليات انتقلت من التمريض للالتحاق بالثانوية السنةة.

وأشارت إلى أن شقيقتها كانت تتميز بالمرح ويحبها جميع أهلها وأقاربها وكانت تحب المرح واجتماع العائلة وكانت تهتم بمظهرها كثيرا.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير تأمين الفيوم، إخطارا من مأمور واجبة يوسف الصديق، بورود بلاغ من مستشفى إبشواى المركزى، بوصول كل من (أسماء نادى.أ-16 سنة)، طالبة، جثة هامدة، إثر تسمم غذائى، ووالدها (نادى.أ-45 سنة)، سنةل، مصاب بادعاء تسمم غذائى، وحالته الصحية متفى منتصف ة، وهما من قرية الحامولى بمركز يوسف الصديق.

وأكد والد الطفلة المصاب، فى محضر الواجبة، أنه ونجلته تناولا لبنا فاسدا، مما أدى لإصابتهما بتسمم غذائى، توفيت نجلته على إثر ذلك، دون أن يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة، هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة تناول مادة فاسدة أو سامة “لبن”، دون إصابات ظاهرية.

تم التحفظ على جثة الطالبة المتوفية، بمشرحة مستشفى إبشواى المركزى، تحت تصرف النيابة السنةة، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 685 لسنة 2017 م، إدارى مركز يوسف الصديق، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين