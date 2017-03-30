شهد اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج، اليوم الخميس، الاحتفال بـ”يوم المجند”، الذى أقيم بمقر قوات التأمين بالجبل الغربى، بحضور اللواء عمر عبد العال حكمدار سوهاج نائب مدير التأمين، وأعداد من القيادات التأمينية والواجبية.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من المجندين، وتم تقديم عروض حول كيفية التسنةل مع المواقف المختلفة، خاصة فى المهام القتالية الصعبة ومهام فك وتركيب الأسلحة والتسنةل معها وعمليات الاقتحام والتى عكست مدى ارتفاع المستوى التدريبى للقوات.

كما شمل الاحتفال عروضا للمشاة والسلاح الصامت، ومهارات التسنةل مع السلاح وعمليات إطلاق اللهيب على الأهداف الثابتة والمتحركة وفض الشغب وسرعة الاستجابة للتعليمات فى المواقف الحرجة.

من جانبه أشاد اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج، بالمستوى المتميز للمجندين من خلال ما أظهروه فى العرض من ثبات فى التسنةل، مؤكداً أن ما تم الوصول إليه من الأداء العالى فى العرض يعكس بشكل كبير وواضح مدى ما تم بذله من جهد وعرق فى ميدان التدريب، وكل ذلك سينعكس بشكل كبير على الأداء فى حماية الوطن ومؤسساته واستمرارهم فى بذل الجهد والعطاء من أجل تأمين واستقرار مصر لأن كل قطرة عرق فى التدريب توفر قطرات دم كثيرة بأرض المعركة.

من جانبه اصدر اللواء عمر عبد العال، حكمدار المديرية مدير تأمين سوهاج، أن المجند هو أساس العملية التأمينية، وأن الوزارة تولى المجند اهتماما كبيرا بمن خلال رفع الارتقاء بقدراته بعمليات التدريب وتنفيذ الاستراتيجية.

وعلى هامش الاحتفال كرم مدير تأمين سوهاج ونائبه أعداداً من الضباط المتميزين بقوات التأمين، والأفراد المتميزين فى التدريب، مطالباً الجميع بضرورة بذل مزيد من الجهد لتحقيق معدلات أداء مرتفعة بما يكفل تحقيق أداء تأمينى فعال يضمن تأمين وسلامة الوطن والمنشآت السنةة والخاصة.



مدير تأمين سوهاج يلقى كلمته للمجندين



مدير تأمين سوهاج والحكمدار على المنصة



مدير تأمين سوهاج يحث الجنود على بذل مزيد من الجهد والعطاء



ميدان التدريب بقوات التأمين



عمليات الاشتباك كبعض من عرض اليوم



لحظة بداية العرض العسكرى بقوات التأمين



الوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيد



جانب من المشاركين فى احتفالية اليوم



جانب من عملية اشتباك على هامش الاحتفال



أحد الضباط المكرمين من قبل مدير التأمين



جنود من قوات التأمين أثناء تنفيذ عملية مع الخارجين على القانون



تكريم أحد المجندين المتميزين



جنود يقومن بعمليات وفك للسلاح وهم معصوبين العينين



لحظة استعداد القوات للتحرك والاشتباك



مدير يكرم أحد الضباط المتميزين



دقيقة حداد على روح الشهداء



العرض العسكرى وعرض صامت للمجندين



سرية من المجندين توم بالعرض أمام مدير التأمين

المصدر : مصر ناين