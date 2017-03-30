أوضح ت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، عن أسف بلادها لرفض الولايات المتحدة الأمريكية تلبية الدعوة لحضور اجتماع حول أفغانستان يوم 14 أبريل المقبل فى روسيا.

واصدر ت زاخاروفا – خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى اليوم الخميس – :”نحن بالطبع نأسف لرفض واشنطن المشاركة فى المشاورات حول أفغانستان”.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية لاعب رئيسى فى الموضوع الأفغاني.

يُذكر أن موسكو دعت إلى عقد مؤتمر فى روسيا فى أبريل القادم لكشف المشكلة الأفغانية، وذلك فى ظل اتهامات أمريكية للجانب الروسى بالتواصل والتعاون مع حركة طالبان.

المصدر : مصر ناين