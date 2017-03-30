نجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى حسم تعاقدهم مع أحمد إسماعيل ظهير أيسر النصر للتعدين لتدعيم صفوف الدراويش خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية القادمة ، ضمن سياسة الإدارة الصفراء في تدعيم صفوفه باللاعبين المميزين ، حيث بدأ مسئولو الدراويش التحضير لصفقات الموسم الجديد مبكرا تنفيذا لمطالب الجهاز الفنى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا.

جاء تعاقد الإسماعيلى مع ظهير أيسر النصر للتعدين استغلالا لوجود واجب جزائى فى عقد اللاعب مع ناديه ، حيث وافقت إدارة الدراويش على تسديد قيمة الواجب الجزائى فى اتحاد الكرة نظير الحصول على خدمات اللاعب بدون الدخول فى مفاوضات مع ناديه لحسم الصفقة.

المصدر : مصر ناين