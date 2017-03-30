اصدر ت الدكتورة دلال عبد الهادي، عميد كلية الإدارة الفندقية بكلية الإسكندرية فرع مطروح، إن علماء مصر اجتمعوا أمس بالمؤتمر السياحي الدولي الأول بسيوة، وشاركوا بأوراق علمية لتطوير سيوة، وأنه تم تقديم 41 كشف لمحافظ مطروح، لوضع سيوة علي خريطة السياحة العلاجية والبيئية.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد الآن بواحة سيوة، لتوقيع العقود النهائية لـ5 مشروعات استثمارية بسيوة، بقيمة 2 مليار جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة تائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور يحيي راشد وزير السياحة، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية أمين سنة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، و محمود الشريف وكيل مجلس النواب، والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة.

وأضافت عميد كلية الإدارة الفندقية، بأن العلماء يعملون وراء الخطوات التي بدأها محافظ مطروح والذي استطاع أن يضع مطروح، في وقت قصير علي خريطة السياحة الدولية، ونحن معه نجرى وراء لتكون أول المقاصد للسياحة العلاجية”.

وأكدت “عبد الهادي” أن علماء مصر سيسعون مع محافظ مطروح، لتصبح سيوة عاصمة للسياحة العلاجية، بعد إعلانها عاصمة للتراث الزراعي، وهذا لا يبعد عن إعلانها عاصمة للسياحة العلاجية، فالزراعة صديقة للبيئة تقدم للسياح كل ما هو لازم من مستلزمات الغذاء التأمين السليم.

وطالبت وزير الصحة، بناء على طلب أهالي سيوة، بتلبية مطلب الواحة لمعمل قومي للتحاليل يخفف عنهم معاناة السفر لمطروح، مشيرة إلي أن العرب ينفقون 26 مليار دولار، على السياحة العلاجية، سيحاول العلماء مع محافظ مطروح، لتصبح سيوة المركز الأول للعرب، ويمكن لسيوة بما تمتلكه من مقومات أن تستحوذ على 2 مليار دولار من إنفاق العرب على السياحة العلاجية.

المصدر : مصر ناين