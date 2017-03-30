تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ اﻹسكندرية، اليوم الخميس، مشروع تأهيل طريق السد العالى لتطوير طريق شبه ث الشركات بوادى القمر لمشوفة كافة أعمال التطوير بالطريق بالكامل وما تم إنجازه من المشروع، استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى منه.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن سلطان كلف القائمين على التنفيذ بتكثيف العمل فى الطريق، لسرعة الانتهاء من التنفيذ، والالتزام ببرنامج وقتى محدد مؤكداً أنه سيشوف أعمال الانتهاء وما يتم إنجازه بصفة مستمرة، كما استمع إلى المشاكل التى تواجه عملية التنفيذ مشدداً على تذليل كافة العقبات التى تعوق عملية التنفيذ.

وشدد سلطان، على وضع خطة مرورية كاملة لتنظيم العمل بالطريق عقب الإنتهاء من الأعمال، وتشديد الرقابة المرورية على سيارات النقل الثقيلة منعاً لإعاقتها المرور أو حدوث أى تكدس مرورى بالمنطقة.

وأظهر محافظ الإسكندرية، أن هذا يأتى فى إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بها والتى تساهم فى تحقيق التأمين والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات على الطرق السريعة غرب الإسكندرية، بدءا من طريق وادى القمر وتطوير طريق أم زغيو وطريق إسكندرية مطروح الساحلى، والطريق الدائرى وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين قبل بداية موسم الصيف خاصة فى منطقة العجمى والساحل الشمالى.

يذكر أن مشروع التطوير يخدم منطقة وادى القمر وشبه ث الشركات، ويبلغ طوله 2100 م، بواقع 4 حارات، ويتم تنفيذه على ثلاثة مراحل، ويهدف إلى سهولة المرور لدخول وخروج السيارات من وادى القمر إلى الطريق الصحراوى والعكس، ويشمل المشروع وعمل شبكة شنايش به، وتوسعة الحارة الغربية، وإعادة تأسيس طبقات الطريق ليتحمل مرور السيارات الثقيلة المحملة الخارجة من ميناء الدخيلة متجه إلى الصحراوى والمحور، وتم توسيع الطريق وتأسيس البنية التحتية، وإزالة الطبقات السطحية من الطريق وتنفيذ أعمال الإحلال للتربة، بداية من البوابة الرئيسية لشركة أسمنت المكس والى أن صيدلية عشرى الحارة الغربية بطول 450م طولى، ومن أمام شركة أنربك الى أن كوبرى المحور 1100 م طولى، وعمل طبقات الإسفلت لهذا البعض وقد تم الانتهاء من اتجاه واحد وسيتم نقل الحركة المرورية به الأسبوع المقبل لاستكمال باقى مراحل المشروع.

جاء ذلك بحضور علاء يوسف رئيس حى العجمى، والمهندس سيد محمد مدير مديرية الطرق والكبارى بالإسكندرية، والمهندس نبيل عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، ومشبه اللجنة الجغرافية القائمة بتنفيذ المشروع، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة العجمى.



جولة محافظ الإسكندرية



المحافظ يتفقد أعمال تطوير الطريق



محافظ الإسكندرية خلال الجولة

المصدر : مصر ناين