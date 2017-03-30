أعلن وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده اختلفت مع الإدارة الأمريكية السابقة ل دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، وعدم تسليم الشخص المسئول عن تدبير الانقلاب الفاشل فى تركيا، جولن.

واصدر وزير الخارجية التركى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى تيلرسون، أن أنقرة طلبت تسليم “جولن” بعد إرسال وثائق جديدة أثبتت تورطه فى محاولة الانقلاب، متوقعًا نتوقع خطوات أمريكية ملموسة بخصوص هذا الملف، قائلا: ” على الأقل بعض التدابير الإدارية، و ربما اعتاصدر مؤقت لهذا الشخص”.

المصدر : مصر ناين