سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية على حريق اندلع داخل منزل بشارع عثمان محمد بدائرة قسم أول طنطا، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية إخطارا من اللواء طارق العباسي مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق داخل منزل بشارع عثمان محمد دائرة قسم واجبة أول طنطا، وانتقلت 3سيارات إطفاء، وقام مسئولو الحي بفصل الوزارة والغاز عن المنزل، وتمت السيطرة على النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة ، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين