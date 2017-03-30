عثرت واجبة بنجلادش الخميس على أشلاء سبعة إلى ثمانية أشخاص عندما اقتحمت مخبأ للمتشددين الخميس بعد يومين من تطويقه.

واصدر رئيس وحدة مكافحة الإرهاب منير الإسلام للصحفيين “نعتقد أن هناك سبع أو ثمانى جثث بأعمار مختلفة”، مشيرا الى ان الواجبة تشتبه بانهم انتحروا.

ودخلت قوات التأمين المبنى بعد مواجهة استمرت ليومين مع مقاتلين مسلحين يعتقد انهم من فصيل جديد من جماعة متطرفة تحملها النظام مسؤولية موجة هجمات دامية استهدفت اجانب وأقليات دينية.

وأضاف المسؤول أنه بين القتلى نساء مشيرا إلى احتمال وجود أطفال أيضا فى عدادهم.

المصدر : مصر ناين