تعقد بمقر الأمانة السنةة لكلية الدول العربية الأحد المقبل، أعمال الندوة الثانية والخمسين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية، برئاسة العميد هاشم محمد الكزة رئيس وفد دولة ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن الكلية العربية اليوم الخميس، بأن الندوة تعقد خلال الفترة من 2 إلى 13 أبريل وتهدف إلى مناقشة موضوع “تعاون المؤسسات التأمينية مع القوات المسلحة فى المحافظة على التأمين الوطنى”.

وأكد قطاع الشئون العربية والتأمين القومى بالكلية العربية على أهمية هذه الندوة لأنها تعزز فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، نظرا لأهمية توحيد المصطلحات فى تعزيز العمل العربى العسكرى المشترك بين مختلف الدول العربية.

وأشار إلى أهمية الموضوع الذى تتناوله الندوة على مدى 10 أيام وهو “تعاون المؤسسات التأمينية مع القوات المسلحة فى المحافظة على التأمين الوطني”، مؤكداً دعم كلية الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والتأمين القومى – إدارة الشؤون العسكرية ومجلس السلم والتأمين العربي) لهذه الاجتماعات والندوات التى من شأنها تعزيز التعاون العربى المشترك.

المصدر : مصر ناين