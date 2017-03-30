أكد النجم العالمى جورج كلونى أنه على استعداد لاستقبال مرحلة جديدة من عمره وهى مرحلة “الأبوة” فهو متحمس جدا لاستقبال ابنيه التوأم، والتى ستضعهما زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، واستكمل كلونى كلامه لموقع “E! News” أنه شعر بالسعادة البالغة عندما تزوج أمل ثم جاءت خطوة الحمل لتزيد من سعادته.

جورج كلونى

وبسؤال المذيع لجورج لكونى إذا كان مشغولا بمرحلة رعايته لأبنائه وكيفية تغيره للحفاضات، أكد نجم هوليوود ذو الـ55 سنةا مازحا أنه تدرب على هذه المهام بعد تقديمه لدور طبيب أطفال فى المسلسل التليفزيونى ” ER ” الذى استمر لمده 15 موسم فأصبح لديه الخبره الكافية للتسنةل مع الأطفال.

وأكد كلونى أنه ينظر وصول طفليه للحياة ، الى أن يستطيع ان يختار أسمائهم مع زوجته أمل ، فهى أنسب طريقة لاختيار أسماء الأطفال.

كلونى فى مسلسل er

المصدر : مصر ناين