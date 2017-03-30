انطلقت، اليوم الخميس، مبادرة “إحنا معاك ضد الغلاء” تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط بالتعاون مع جمعية البر والتقوى المصرية القائمة بالمبادرة بقرية البصارطة بدمياط. وذلك للمطالبة برفع المعاناة عن المواطنين متشبه ة فى خفض الأسعارفى كافة السلع الغذائية، حيث تم ذبح أعداد من الماشية وبيع اللحوم بسعر مدعم للأهالى، وتوافد أعداد كبير من أهالى البصارطة ومدينة دمياط للشراء للحد من ارتفاع الأسعار.

ومن جانبه، أكد الشيخ عماد عوض الداعية الإسلامى ورئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى بدمياط فى بيان صحفى، أن المبادرة جاءت بناء على طلب المواطنين لرفع المعاناة عنهم والغلاء الذى جعلهم يتنازلون عن بعض احتياجاتهم اليومية نظير مسايرة حياتهم .

وأشار إلى أنه تم التعاون مع أحد تجار المواشى فى القاهرة لذبح اللحوم الطازجة وبيعها بسعر مناسب للمواطن، و بلغ قيمة كيلو اللحم الطازج 80 جنيها، وكان بإشراف ورعاية محافظ دمياط ووزارة التموين.

وأضاف عوض أن المبادرة بدأت في محافظة الفيوم وكانت توزع اللحوم بالمجان لمدة ساعة بحضور قيادات المحافظة ثم انتقلت إلى دمياط ثم إلى باقى محافظات الجمهورية، ويتم التنسيق الآن مع بعض المحافظين للتواجد بها وتنفيذ المبادرة بعدة محافظات أخرى.



المصدر : مصر ناين