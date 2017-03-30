قرر اتحاد الكرة تغريم النادى الأهلى مبلغ 300 ألف جنيه ل عدم التزام الفريق الأحمر بإعلانات الشركة الراعية للجبلاية خلال مباراتىّ كأس مصر، وتحديدا فى دور الـ32 والـ16.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة كأس مصر إلى الأندية مؤخرا، وتضمنت تغريم أى نادى لا يلتزم بوضع إعلانات الشركة الراعية للجبلاية سواء على القميص أو “الشورت” أو الجورب.

كان اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، أكد أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يعترض فيه على لائحة مكافآت وجزاءات مسابقة كأس مصر، التى أرسلها الاتحاد إلى النادى مؤخراً.

وأضاف شمس، أن اللائحة تم إرسالها بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من البطولة، وكان من المفترض أن ترسل قبل انطلاق فعاليات البطولة، الى أن يتم أخذ رأى الأندية والموافقة على بنود اللائحة.

المصدر : مصر ناين