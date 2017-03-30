قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة محمد حلمى ، اصطحاب 18 لاعب فقط للسفر إلى الإسكندرية بكره الجمعة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت فى الأسبوع الـ 23 للدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية .

وقرر جهاز الزمالك الإعلان عن القائمة المسافرة صباح بكره الجمعة حيث سيتحرك الفريق صباحا لخوض مرانه الأخير قبل مواجهة سموحة فى الإسكندرية .

وخاض الزمالك مرانه اليوم فى العاشرة صباحا ل انشغال النادى بإقامة الجمعية العمومية العادية والذى لم يكتمل اجتماعها الأول اليوم لينعقد الاجتماع الثانى بكره الجمعة .

المصدر : مصر ناين