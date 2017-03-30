أجلت الدائرة الرابعة محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رأفت المالكي، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 37متهمًا بالإستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير، لجلسة 31 مايو المقبل، لتقديم التقارير الخاصه المتهمين.



يشار إلى أن النيابة قد أسندت للمتهمين بالإستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة ينايرعبر التزوير فى أوراق رسمية حيث اتهمتهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومى لمصابى الثورة وذوى الشهداء.

المصدر : مصر ناين