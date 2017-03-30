أوضح وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيليرسون، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، مبينا أنه أجرى محادثات مع المسئولين الأتراك بشأن سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى مولود جاويش أوغلو، دعم بلاده لتركيا في حربها ضد الإرهاب ، مضيفًا: ندرك التهديدات التي تتعرض لها من سوريا و العراق، وحول التدخل الإيرانى فى شئون المنطقة، اصدر : الحد من عمل إيران على تخريب المنطقة هدف مشترك لتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر : مصر ناين