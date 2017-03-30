طالبت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان الفلسطينية فى بيان الخميس حركة حماس باعادة قام بفتح معبر بيت حانون (ايريز) ورفع القيود التى فرضتها على اثر اغتيال قيادى فى حماس فى غزة.

واصدر البيان الذى تلقته وكالة فرانس برس أن الشبكة ومنظمات حقوق الانسان التى تضم 133منظمة ومؤسسة، “يطالبون برفع القيود وجملة التدابير التقييدية التى تنتهك حقوق الانسان وتمكين الفلسطينيين من سكان القطاع وغيرهم من الاجانب من الحركة والتنقل وتمكين الصيادين من مزاولة عملهم“.

وشدد على أن “الدوافع التأمينية يجب الا تكون على حساب تمتع البشر بحقوقهم“.

وأظهر البيان ان القيود التى فرضتها الوزارة “تأتى فى ظل استمرار القيود الاسرائيلية التى تحرم الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من حقهم فى حرية الحركة والتنقل“.

ومنذ عشر سنوات تفرض اسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على القطاع.

وكشف البيان ان الحالات المرضية التى حصلت على تصريح بالمرور من السلطات الاسرائيلية و”حرمت من السفر ل الاغلاق الاستثنائى الذى أقرته الداخلية بلغت فى اليوم الاول (71) مريضا“.

المصدر : مصر ناين