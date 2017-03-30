قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 7 متهمين وبراءة 6 آخرين فى اتهامهم بمشاجرة بالمرج أسفرت عن مصرع مواطن .

وجاء الحكم ببراءة كل من هاني سيدهم تواضروس عبدالمسيح، طلعت سيدهم تواضروس عبدالمسيح، أشرف سيدهم تواضروس عبدالمسيح، جروج زكي سليمان جبريال، مجدي سيدهم تواضروس عبدالمسيح، هاني صبحي عباد قلدس، وحبس كلًا من سعيد إبراهيم، وعادل إبراهيم، وعبده إبراهيم، وكريم عادل علي سالم، وإسماعيل محمد حمدان، رامي رضا عبداللطيف، ومحمد أحمد جودة، بالسجن 3 سنوات، في اتهامهم بالقتل العمد، والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر ، وإتلاف ممتلكات سنةة.

المصدر : مصر ناين