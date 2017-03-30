شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج جلسة مجلس كلية سوهاج الذى عقد بمقر الكلية بمدينة ناصر بحضور الدكتور صفا محمود القائم بأعمال رئيس الكلية وعمداء الكليات بالكلية ناقش المجلس أعداد من القضايا والموضوعات الخاصة بالكلية ومنها انشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بكلية سوهاج لخدمة أبناء الاقليم .

وذكر بيان للكلية اليوم، أن مجلس الكلية ، وافق على تعيين 4 من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة أستاذ و6 بوظيفة أستاذ مساعد و1 بوظيفة مدرس مساعد و7 بوظيفة مدرس ببعض كليات الكلية ، ومنح درجة الماجستير لـ 7 باحثين ودرجة الدكتوراة لاحد الباحثين بكليات الكلية المختلفة.

كما وافق مجلس الكلية ، على إنشاء مركز لرعاية مرضى الحروق بمقر الكلية بمدينه سوهاج الجديدة، وتشكيل لجنه برئاسة الدكتور ممدوح الرشيدى عميد كليه التجارة لدراسة الحد الأدنى للأجور والضرائب للسادة اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والسنةلين بالكلية .

وتم تحديد الجدول الوقتى لإختيار منصب رئيس كلية سوهاج على أن يكون التقدم للترشيح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات فى الفترة من السبت 1/4 والى أن الخميس 6/4 وتحديد الفترة من السبت 8/4 الى أن الأحد 9/4 لتلقى الطعون ويوم الثلاثاء 11/4 إجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين , كما تم تحديد يوم الخميس 13/4 لعرض البرامج وفى المقابل ة المرشحين وإعداد التقارير النهائية .

وأشاد محافظ سوهاج، بمجهودات الكلية العلمية، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين المحافظة والكلية لتحقيق الانجازات على كافة الاصعدة لخدمة أبناء المحافظة.



محافظ سوهاج يلقى كلمته بمجلس الكلية



باقة ورد لمحافظ سوهاج أثناء مشاركته بمجلس الكلية



لحظة وصول المحافظ ورئيس الكلية للمجلس



جانب من عمداء الكليات بمجلس الكلية



بعض عمداء الكليات بالمجلس



رئيس كلية سوهاج يتحدث بالمجلس



جانب من الحضور من عمداء الكليات



باقى أعضاء مجلس الكلية

المصدر : مصر ناين