قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فرغلى مخلوف، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الكريم، ووفيق مكاوي، وهشام عبد الظاهر، بالسجن المؤبد لـ”حسين.س.إ” 36 سنة تاجر، لاتهامه بقتل تاجر آخر عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

كانت تحقيقات النيابة كشفت قتل المتهم للمجنى عليه “إمام يحي عبد العزيز” عمداً مع سبق الاصراروالترصد، لوجود خلافات مالية بينهم، حيث انتظر المتهم المجنى عليه بمنطقة كرداسة، وافتعل معه مشاجرة، وأطلق صوبه النيران من سلاح خرطوش أعده مسبقاً جراء ذلك .

وأضافت التحقيقات، أنه كان هناك شراكة تجارية بين المتهم والمجنى عليه وحدثت بينهم خلافات مالية، ويوم الواقعة اتصل المتهم “حسين.س” بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إليه فى منزله لإنهاء الخلافات التى بينهم، بعدما جهز سلاح نارى لقتله، وافتعل المتهم مشاجرة مع المجنى عليه انتهت باطلاقه النيران على رأسه فآرداه قتيلاً، بعدها حمل جثته وألقاها بالقرب من الترعة العمومية بكرداسة.

كانت المؤسسات التأمينية قد تمكنت من القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات ضلوعه فى عملية قتل المجنى عليه، وبمناقشته اعترف بما أسند اليه، فتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 5726 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة.

المصدر : مصر ناين