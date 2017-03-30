قضت محكمة جنح الساحل بقبول معارضة رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز، وإلغاء حبسه 3 سنوات مع الشغل، والقضاء مجدداً ببراءته من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى .

كان الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قد تقدم بمعارضة في شأن هذا الحكم الغيابى حيث لم يتم إعلانه بالدعوى الصادر فيها الحكم المنوه عنه وتقدم بدفاعه الذى أثبت به عدم صحة ما ادعاه الموظف من إمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى وأثبت أنه تم تنفيذه.

المصدر : مصر ناين