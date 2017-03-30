تداول رواد موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، فيديو يظهر سقوط خادمة من شرفة منزل، وما أثار الجدل اكتفاء صاحبة المنزل بالتصوير فقط دون محاولة إنقاذها، وظهرت الخادمة فى الفيديو وهى تستنجد بصاحبة المنزل، قائلة “أمسكينى أمسكينى”، الى أن سقطت من طابق مرتفع .

خادمه تنتحر بالكويت وكفيلتها تتفرج وتصورها … pic.twitter.com/1ZXk2gCMfp — المحامي/مطلق المقين (@Motlagf) March 30, 2017

ولكن ظهر فيديو آخر يظهر نجاتها من الحادث، ويبدو عليها إصابتها ببعض الكسور .

متداولو الفيديو أكدوا أن الخادمة هي التي أقدمت على الانتحار، مستنكرين قيام صاحبة المنزل ” كفيلتها ” بتصويرها وتوثيق الحدث دون الإقدام على مساعدتها.

فشل محاولة انتحار خادمة إثيوبية بعد أن ألقت بنفسها من فوق أحد العمارات😂 pic.twitter.com/Td0Zs5PQdO — زقرتي نيوز (@z8rtey_news_q8) March 30, 2017





المصدر : مصر ناين