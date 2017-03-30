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رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لسقوط خادمة من الطابق السابع

منوعات
رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لسقوط خادمة من الطابق السابع

تداول رواد موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، فيديو يظهر سقوط خادمة من شرفة منزل، وما أثار الجدل اكتفاء صاحبة المنزل بالتصوير فقط دون محاولة إنقاذها، وظهرت الخادمة فى الفيديو وهى تستنجد بصاحبة المنزل، قائلة “أمسكينى أمسكينى”، الى أن سقطت من طابق مرتفع .

 

 

 

ولكن ظهر فيديو آخر يظهر نجاتها من الحادث، ويبدو عليها إصابتها ببعض الكسور .

متداولو الفيديو أكدوا أن الخادمة هي التي أقدمت على الانتحار، مستنكرين قيام صاحبة المنزل ” كفيلتها ” بتصويرها وتوثيق الحدث دون الإقدام على مساعدتها.

 



المصدر : مصر ناين

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