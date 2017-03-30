اصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن المحتجين فى روسيا لا ينبغى عليهم انتهاك القانون واستغلال الحرب ضد الفساد فى حملات سياسية. حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقد اعتقل العشرات من الأشخاص فى احتجاجات فى مختلف أرجاء روسيا اليوم الأحد بعد أن دعت المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد والمطالبة باستاصدر ة رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف.

واصدر ألكسى نافالنى زعيم المعارضة فى روسيا على موقعه الإلكترونى أن أكثر من 80 بلدة ومدينة فى مختلف أرجاء روسيا ستخرج فى احتجاجات اليوم وإن السلطات لم تمنح تصاريح لغالبية المسيرات.

واصدر الكرملين أول الجمعة أن خطط تنظيم احتجاج فى فى منتصف موسكو تعد استفزازا غير قانونى.

وفى مدينة فلاديفوستوك فى أقصى شرق البلاد شوف مراسل رويترز اعتاصدر 30 محتجا على الأقل فى مسيرة غير مصرح به اجتذبت مئات الشبان فى ميدان قرب محطة قطارات المدينة.

وبدأت الاعتاصدر ات بعد أن حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الفساد يسرق مستقبلنا” و”رئيس الوزراء يجب أن يرد”.

وتقدم المحتجون فى مسيرة إلى مركز الواجبة المحلى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وخرج مئات فى احتجاجات فى مدينة يكاترينبرج فى منطقة الأورال الصناعية.

واصدر شهود أن أربعة أشخاص على الأقل يحملون لافتات اعتقلوا فى ميدان العمل بالمدينة حيث احتشد محتجون من المعارضة وقوميون وأنصار لحزب روسيا الموحدة الموالى للكرملين.

واصدر ت الواجبة أن ما بين 500 و700 شخص احتشدوا فى ميدان العمل لكنها لم تؤكد الاعتاصدر ات.

واصدر إيفان وهو طالب يبلغ من العمر 20 سنةا طلب عدم نشر اسمه كاملا لرويترز “الفساد يؤثر على الجميع الحرب على الفساد يمكن أن توحد الناس بصرف النظر عن قناعاتهم.”

ومن المقرر أن ينظم أنصار نافالنى احتجاجا فى فى منتصف موسكو.

المصدر : مصر ناين