أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا أقترحت على الجانب الأمريكى التوقيع على اتفاقية حكومية لتوفير التأمين الإلكتروني، لكن واشنطن رفضت، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

واصدر بوتين: لقد سمعنا كثيرا من الاتهامات التى لا أساس لها بالتدخل ونتحدث عن التأمين الإلكترونى. أنتم تعلمون أننا اقترحنا منذ فترة على الجانب الأمريكى التحضير والتوقيع على اتفاقية مشتركة ووثيقة مشتركة واتفاقية حكومية تخص التأمين الإلكترونى والجانب الأمريكى رفض…”.

وأوضح الرئيس الروسى عن أمله فى تعاون بناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلاده فى مجال مكافحة الإرهاب.

وأعلن بوتين أنه يؤيد ترامب فى سعيه لمحاربة الإرهاب وأنه سيدعمه فى ذلك.

وأشار بوتين إلى أنه فى حال زار وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون روسيا، فإنه على استعداد لمناقشة مسألة الإرهاب الدولى معه.

وأكد الرئيس الروسى ضرورة التعاون مع الـ “سى آى ايه” والبنتاجون من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية فى مكافحة الإرهاب.

نحن ننظر إلى الولايات المتحدة على أنها دولة عظمى، نريد إقامة شراكة طيبة معها. وكل شيء آخر هو أكاذيب وافتراءات ضد روسيا وإستفزاز.

وأشار بوتين إلى أن “هذه الورقة المناهضة لروسيا تستخدم من قبل بعض القوى السياسية فى أمريكا لدعم مواقف بعض السياسيين الأمريكيين فى الداخل”.

وأكد الرئيس الروسى أن التعاون الحقيقى بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التسوية السورية يتحسن.

المصدر : مصر ناين