الرئيس التنفيذى لشركة أمازون “جيف بيزوس” هو الآن ثانى أغنى شخص على وجه الأرض، وهذا بعد تفوقه على الملياردير “وارن بافيت”، وفقا لمؤشر بلومبرج، إذ تبلغ ثروة “بيزوس” حاليا 75.6 مليار دولار، فتمكن رئيس عملاق التجارة الإلكترونية من إضافة 1.5 مليار دولار لثروته بعد صعود سهم الشركة فى ساعات التداول أمس الأربعاء.

ووفقا لما جاء على موقع cnn ارتفع سهم الشركة بعد أن أعلن أحد المحللين أن أمازون من المرجح أن تكون واحدة من أول الشركات التى تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.

وكان سهم أمازون محل اهتمام خبراء الاقتصاد فى الآونة الأخيرة، حيث إنه نمى أكثر من 16% عن السنة الماضى، وأوضح المستثمرون عن ارتياحهم لقرار الشركة بشراء موقع “سوق دوت كوم” الإمارتى الذى يعد عملاق للتجارة الإلكترونية فى الشرق الأفى منتصف .

وتعد “أمازون” ليست مصدرا داخل “بيزوس” الوحيد، فهو يمتلك أيضا شركة استكشاف الفضاء “بلو أوريجين”، ويحلم بأن يأخذ الناس فى رحلات “السياحة الفضائية”.

جدير بالذكر أن “بيل جيتس” لا يزال أغنى فى العالم، وبصفته المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، فهو يمتلك ثروة بقيمة 86 مليار دولار.

المصدر : مصر ناين