اصدر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الخميس إن هناك مزيدا من المباحثات التى يتعين إجراؤها بشأن مستقبل سوريا ولكن وضع الرئيس السوري بشار الأسد سيقرره الشعب السوري. واصدر تيلرسون أيضا في أنقرة بعد محادثات مع المسؤولين الأتراك إنه لا توجد أى فجوة بين تركيا والولايات المتحدة فى تصميمهما على هزيمة تنظيم داعش الارهابيه.

وكان تيلرسون يرد بذلك على سؤال بشأن الدعم الأمريكى لوحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا والتى تعتبرها تركيا حليف الولايات المتحدة قوة معادية.

واصدر تيلرسون إن محادثاته خلال زيارته لتركيا عضو حلف شمال الأطلسى ركزت على إنشاء مناطق آمنة فى سوريا وإنه يجرى كشف أعداد من الخيارات بشأن تأمين تلك المناطق.

وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركى مولود تشاووش أوغلو إن تركيا شريك رئيسى فى الحرب ضد تنظيم داعش الارهابيه. وأضاف أن لدى البلدين هدفا مشتركا هو الحد من قدرة إيران على إيقاع الفوضى فى المنطقة.





المصدر : مصر ناين