عقد قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل دورة تدريبية للخبراء والأخصائيين بدوائر الأسرة بمحكمتى أسيوط ومنفلوط على مدار يومى 29 ، 30 مارس، وقد تضمنت الدورة حلقات نقاشية للمتدربين مع أستاذة جامعات متخصصين فى علم النفس والاجتماع.



المشاركون فى الندوة

ومن الموضوعات التي تم طرحها خلال الدورة السلوك الأخلاقي والثقافة المطلوبة لمقدمي الخدمة، ضبط السلوك الانفعالي والوجداني أثناء التسنةل مع طرفي النزاع، ومدى انعكاس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية علي بناء و استقرار الأسرة المصرية.

تاتي هذه الدورة ضمن خطة وزارة العدل يتم انجازها علي مراحل لتدريب كل المعنيين بقضايا الأأسرة من قضاة وخبراء وأخصائيين وموظفين، فقد سبق وأن أقيمت دورة على ذات الغرار بمحكمتى طنطا والمحلة الكبرى الابتدائيتين.



المشاركون فى الندوة

المصدر : مصر ناين