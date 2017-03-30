اصدر ت صحيفة “يو إس إيه توداى” الأمريكية إن قرار حظر السفر المؤقت الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب فى وقت سابق هذا الشهر، إلى جانب المناخ السياسى غير المرحب، يمكن أن يسبب خسائر للسياحة الأمريكية تصل إلى 18 مليار دولار على مدار السنةين المقبلين، بحسب توقعات محللي السياحة.

وأظهر ت الصحيفة أن السياحة الخارجية تحقق للولايات المتحدة 250 مليار دولار سنويا، وقد أدى قرار ترامب الأول والثانى بحظر سفر مواطنى دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، والذين يتم تعليقهما من قبل القضاء الفيدرالى، إلى تراجع الرغبة عالميا فى زيارة الولايات المتحدة وفقا لما اصدر ه مسئولو السياحة والسفر الأمريكيين.

واصدر هنرى هارتيفيدلدت، رئيس منظمة مختصة فى أبحاث السفر، إن الولايات المتحدة وضعت لافتة ” غير مرحب بكم” على بابها الأمامى.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تراجع فى حجوزات الطيران عقب قرارى ترامب فى السابع والعشرين من يناير والسادس من مارس، وأصبحت الفنادق أقل إشغالا فى فبراير.

ووفقا لإحصائية أخرى، فإن أعداد المسافرين إلى الولايات المتحدة هذا السنة أقل بحوالى 4.3 مليون شخص هذا السنة ل الحظر، الأمر الذى يشبه خسائر بقيمة 7.4 مليار دولار.

المصدر : مصر ناين