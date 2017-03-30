حرص الملحن والموزع الموسيقى أمين الموجى الشهير بـ”الموجى الصغير”، نجل الموسيقار محمد الموجى، الذى ربطته بعبد الحليم أواصر صداقة قوية، وقدموا سويا أجمل الأغانى المصرية التى عاشت فى وجدان العالم العربى، من ألحان الموجى وبصوت العندليب عبد الحليم حافظ على الحضور إلى مقبرة العندليب لإحياء ذكراه ال40 .

وحكى الموجى الصغير عن ذكرياته مع عبد الحليم حافظ قائلا ” أفتكر أن عبد الحليم لما حبس أبويا فى فندق ميناهاوس، علشان يخلص لحن “قارئة الفنجان” كان بيبعت لنا فلوس كل أسبوع مش كل شهر علشان نعيش منها”، وعرض كارت من عبد الحليم حافظ أحتفظ به منذ صغره أرسله العندليب له فى عيد ميلاده مصحوبا بورود وساعة هدية، وذلك لمرض عبد الحليم وقت عيد الميلاد

وكان عشاق ومحبو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، قد أحيو الذكرى الأربعين لرحيله،فى مقبرته بالورود وأعلام مصر والاستماع لأغانيه، وهى الذكرى الحزينة على قلوب عشاق العندليب الذى أثر القلوب بفنه وأفنى حياته فى تقديم فن حقيقى لا يزال يعيش بيننا الى أن الآن وتتوارثه الأجيال.





المصدر : مصر ناين