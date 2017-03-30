اصدر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للأهلي، إن ناديه لم يتلق أي خطابا من اتحاد الكرة الى أن الآن يُفيد بتوقيع عقوبة مالية ضد النادي الأحمر قدرها 300 ألف جنيه ل عدم التزام الفريق بإعلانات الشركة الراعية للإتحاد خلال مباراتىّ كأس مصر، بدور الـ32 والـ16.

وأكد شمس لـ”اليوم السابع”،أنه فى حال وصول خطابا للأهلي بهذه الغرامة سيتم الرد عليها فورا خاصة وأن لائحة المسابقة المحلية تم إرسالها بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من البطولة، وكان من المفترض أن تُرسل قبل انطلاق مباريات المسابقة الى أن يتم أخذ رأى الأندية والموافقة على بنودها.

وسبق وأن أبدي الأهلي اعتراضا على لائحة مكافآت وجزاءات مسابقة كأس مصر التى أرسلها الاتحاد إلى النادى مؤخراً

المصدر : مصر ناين