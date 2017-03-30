قررتالباشمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الشهيد على بسام شهاب على أحدى المدارس بمدينة دمنهور وكذلك توفير العلاج الشهرى لوالدة الشهيد من الصيدلية المجانية بالمحافظة وتوفير فرصة عمل مناسبة لشقيقه بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند بسام شهاب الذى استشهد أول أمس على يد الجماعات الارهابية بشمال سيناء أثناء تأديته واجبه الوطنى بالعريش.

يذكر أن الشهيد المجند بسام شهاب يبلغ من العمر 21 سنةا وحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وكان على وشك إنهاء خدمته العسكرية خلال أشهر قليلة.

المصدر : مصر ناين