يعرض يوم 1 أبريل ضمن عروض مهرجان الشوارع الخلفية بالإسكندرية العرض الراقص “swing it up” للمخرج اليابانى شينوبو ياجوشى الساعة الثالثة والنصف والعرض ينتمى لعروض فنون الرقص المسرحى الحديث.

يذكر أن المهرجان انطلق يوم الأربعاء 29 مارس وتنظمه المؤسسة الدولية للإبداع والتدريب (I-act) ويقدم خلال فعالياته عروض تنتمى لفنون السيرك والمسرح والموسيقى المعاصرة فى الإسكندرية، وذلك على مدار أربعة أيام فى الفترة من 29 مارس إلى 1 أبريل 2017.

المهرجان يطلق عليه عنوان «مشروع البهجة»؛ حيث تهدف فعالياته، التى يبلغ أعدادها ستة عشر فعالية، إلى بعث روح البهجة بالجمهور السكندرى فى أماكن عرض غير تقليدية عبر أنحاء المدينة، بما فيها المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، ووكالة بهنا، ومركز الجيزويت الثقافى.

ومن أهم أهداف مهرجان الشوارع الخلفية هو ربط الجماهير السكندرية بالفنون التعبيرية، وخلق ساحة حوار بين الفنانين عبر الدول، ويتعاون المهرجان مع مؤسسات ثقافية وتعليمية فى مصر، منها المجلس الثقافى البريطانى، والمؤسسة الثقافية السويسرية (بروهيلفتسيا)، والمعهد الدنماركى المصرى للحوار (ديدى)، والمعهد السويدى بالإسكندرية، ومعهد جوته، والمعهد الفرنسى فى مصر، ومؤسسة اليابان، والملتقى الثقافى النمساوى، ومعهد بالاشى (مكتب المستشار الثقافى المجرى)، ومهرجان دى – كاف، ومركز الجزويت الثقافى، ومركز التدريب المسرحى العربى ببيروت وغيرها.

المصدر : مصر ناين